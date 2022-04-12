Sakarya'da tüfekle oynayan çocuk, ağabeyini öldürdü

Av tüfeğiyle oyun oynadığı sırada 8 yaşındaki ağabeyi Osman Demir Demirtaş'ın vurulmasına neden olan 5 yaşındaki C.D.'nin ailesi, sinir krizi geçirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Bezirgan Mahallesi'nde yaşayan bir aile, babalarından kalan tüfeği ortalık yere bıraktı.

Bu sırada evin 5 ve 8 yaşlarında olan iki çocuğu da, bu tüfekle oynamaya başladı.

5 yaşındaki C.D., dededen kalma av tüfeğiyle oynadığı sırada ağabeyi Osman Demir Demirtaş'ı kazara karnından vurdu.

8 yaşındaki Osman, kurtarılamadı

Ağır yaralanan Osman Demir, Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahallede defnedilecek

DHA'nın aktardığı haberde, aile üyelerinin hastane önünde sinir krizi geçirdiği yer aldı. Osman Demir Demirtaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Bezirgan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.