Sakarya'da tüpten sızan gaz patladı: 3 kişi yaralandı Adapazarı ilçesinde tek katlı evde tüp sızıntısından kaynaklı meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi, Güngör Sokak üzerinde bulunan tek katlı yapıda meydana gelen olayda, tüp sızıntısından kaynaklı patlama meydana geldi.

3 kişi yaralandı

Patlama neticesinde evde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralanırken yapı yıkılmayla karşı karşıya kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)