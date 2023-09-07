Sakarya'da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu Bir süre haber alınamadıktan sonra evde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin, kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinden yaşayan üniversite öğrencisinden haber alınamaması üzerine yakınları panikledi.

Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den bir süre haber alamayan arkadaşı, ikamet ettiği evine gittiğinde Akil’in hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Akil’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsisi yapıldı

Genç üniversite öğrencisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Genç kız kalbine yenilmiş

Yapılan otopside, Nazlı Ece Akil’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)