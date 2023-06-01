Sakarya'da uyuşturucu alaturka tuvaletin içinden çıktı Sakarya’da polis ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kilolarca uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 bin lira ele geçirilirken 265 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda ise uyuşturucu maddenin alaturka tuvaletin içinden çıktığı anlar dikkat çekti.

DHA Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uyuşturucu madde ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Mayıs ayı içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 265 şüpheli yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para bulundu Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 837 gram metamfetamin, 6 kilo 168 gram skunk, 2 kilo 852 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram esrar, 588 kök Hint keneviri bitkisi, 169 adet uyuşturucu hap, 131 gram eroin, 4 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 bin lira ele geçirildi. Alaturka tuvaletin içinden çıktı Ayrıca polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yapılan aramada uyuşturucu maddenin alaturka tuvaletin içinden çıktığı anlar dikkat çekti.