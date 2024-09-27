Sakarya'da uyuşturucu madde satarken polise yakalanan şahıs tutuklandı
İHA

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şehir genelinde madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, şüphelendikleri 50 yaşındaki H.T. isimli şahsı bir süre takip etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler şahsı uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Şahsın üzerinden, uyuşturucu madde satışından elde ettiği iddia edilen bir miktar para ile uyuşturucu madde çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editör