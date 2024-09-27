Sakarya'da uyuşturucu madde satarken polise yakalanan şahıs tutuklandı Karasu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada polis tarafından suçüstü yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, şüphelendikleri 50 yaşındaki H.T. isimli şahsı bir süre takip etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler şahsı uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Şahsın üzerinden, uyuşturucu madde satışından elde ettiği iddia edilen bir miktar para ile uyuşturucu madde çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)