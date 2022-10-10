Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 100 şüpheliden 4'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3-9 Ekim'de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında yakalanan 100 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı

Zanlıların üzerleri, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 14 kilo 150 gram esrar, 598 gram bonzai, 285 gram skunk, 137 gram metamfetamin, 113 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 24 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

4 şüpheli tutuklandı

AA'nın haberine göre, gözaltına alınan 100 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerlerine adli işlem uygulandı.