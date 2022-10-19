Sakarya'da uyuşturucu tacirinin evine baskın yapıldı

Evinde hazırladığı uyuşturucuları satışa çıkaramadan ihbar üzerine jandarma ekipleri baskın yaptı ve şüpheli şahıs yakalandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuyumcullu Mahallesi'nde meydana gelen olayda jandarma ekipleri, S.G. isimli şahsın evinde bulundurduğu ve satışa hazır bir şekilde beklettiği uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı.

Kuyumcullu Mahallesi mevkilerinde ikamet eden ve oturduğu evin içinde satış için hazırladığı bidonlarda uyuşturucu maddeleri saklayan şahıs için ekipler harekete geçti.

Ekipler eve baskın yaptı

Her şeyden habersiz evindeyken jandarma ekipleri tarafından baskına uğrayan S.G'nin evinden operasyon sonucu; 5 kilogram kubar esrar, 10 kök kenevir, otomatik av tüfeği, tabanca ve tabancaya ait 118 fişek ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre S.G., emniyete götürülüp gözaltına alındı.