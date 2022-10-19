Petrol
90.77
0.82%
Euro
18.2603
-0.37%
Dolar
18.5921
0.04%
Altın
980.67
-0.69%
Borsa
3866
0.64%
Bitcoin
362.743
-1.22%
BTXN Coin
9.38
0.75%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Sakarya'da uyuşturucu tacirinin evine baskın yapıldı

    Evinde hazırladığı uyuşturucuları satışa çıkaramadan ihbar üzerine jandarma ekipleri baskın yaptı ve şüpheli şahıs yakalandı.
    • 19.10.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da uyuşturucu tacirinin evine baskın yapıldı

    Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuyumcullu Mahallesi'nde meydana gelen olayda jandarma ekipleri, S.G. isimli şahsın evinde bulundurduğu ve satışa hazır bir şekilde beklettiği uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı.

    Kuyumcullu Mahallesi mevkilerinde ikamet eden ve oturduğu evin içinde satış için hazırladığı bidonlarda uyuşturucu maddeleri saklayan şahıs için ekipler harekete geçti.

    Ekipler eve baskın yaptı

    Her şeyden habersiz evindeyken jandarma ekipleri tarafından baskına uğrayan S.G'nin evinden operasyon sonucu; 5 kilogram kubar esrar, 10 kök kenevir, otomatik av tüfeği, tabanca ve tabancaya ait 118 fişek ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre S.G., emniyete götürülüp gözaltına alındı.

    Sakarya da uyuşturucu tacirinin evine baskın yapıldı #1


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Sinem Kobal paylaştı, herkesin ağzı açık kaldı!
    Medya

    Sinem Kobal paylaştı, herkesin ağzı açık kaldı!

    Songül Karlı, balkonda
    Magazin

    Songül Karlı, balkonda

    Görüş Bildir