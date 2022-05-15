Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
477.480
0.97%
BTXN Coin
13.31
-6.26%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Sakarya'da uyuşturucu taciriyle polis kovalamacası

    Şehir dışından uyuşturucu ticareti için Sakarya'ya giden şahıs, polis aracına çarparak yakayı ele verdi.
    • 15.05.2022 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da uyuşturucu taciriyle polis kovalamacası

    İstanbul'dan uyuşturucu ticareti için otomobille Sapanca'ya gelecek olan bir şahıs, Sakarya polisini harekete geçirdi.

    Plakası belirlenen otomobil, Rüstempaşa Mahallesi'nde polislerle karşılaştı.

    Polis aracına çarpıp kaçmaya çalıştı başaramadı

    Kaçış yolunda polis engeline takılan otomobilin sürücüsü, ekip otosuna çarpıp yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheli, girdiği bir sitenin bahçesinde yakalandı. İsminin M.A.D. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Arcın bagaj bölümünde alüminyum folyoya sarılmış metamfetamin ile fişekler halinde kokain maddesi ele geçirildi.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A.D.’nin benzer suçlardan 8 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

    Sakarya da uyuşturucu taciriyle polis kovalamacası #1

    Sakarya da uyuşturucu taciriyle polis kovalamacası #2

    Sakarya da uyuşturucu taciriyle polis kovalamacası #3

    Sakarya da uyuşturucu taciriyle polis kovalamacası #4


    İlginizi Çekebilir

    Gönül Dağı izleyicilerini çılgına çeviren ayrılık haberi! O isim giderse izlemeyiz dediler...
    Medya

    Gönül Dağı izleyicilerini çılgına çeviren ayrılık haberi! O isim giderse izlemeyiz dediler...

    Polisi gören şüpheli, balkondan atladı
    3. Sayfa

    Polisi gören şüpheli, balkondan atladı

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Görüş Bildir