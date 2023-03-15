Sakarya'da vuruldu, hastaneye giderken kaza yaptı Tartışma esnasında vurulan şahıs, olay yerinden hastaneye gitmek için aracına bindi. Seyir halindeki sürücü, bu kez de kaza geçirdi.

Sakarya’nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Mevlana Caddesi üzeri Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı İ.A. ile S.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonrasında İ.A., yanında bulunan silahlı S.E.’ye ateş ederek yaraladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı halde aracına binen ve hastaneye giden S.E., Aziziye Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde seyir halindeyken otomobilin kontrolünü kaybetti.

Hastaneye giderken kaza yaptı

Kontrolden çıkan 34 JA 2221 plakalı Honda marka otomobil, yoldan çıkarak zemin katta bulunan evin balkonuna adeta ok gibi saplandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"İndiği gibi balkona çarptı"

Kazanın oluşunu anlatan Ünzüle Gökgöz, şu ifadeleri kullandı;