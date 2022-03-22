Sakarya'da vurulmuş halde bulunan gencin yanındaki 4 kişi gözaltına alındı

Serdivan ilçesindeki apartmandan gelen silah sesleri üzerine, evde başından vurulu halde bulunan 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Aynı evde bulunan 4 kişi ise gözaltında.

Sakarya’nın Serdivan ilçesi 526. Sokak'ta silah sesleri yükseldi.

Sokak üzerindeki apartman dairesinden gelen silah sesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Emin Berk G.’yi (22) şakağından vurulmuş halde buldu.

Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Konuya ilişkin polis ekipleri, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alırken olay yerinde şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak için inceleme başlattı.