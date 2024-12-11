Sakarya’da yabancı turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

İHA

Sakarya’nın Sapanca ilçesinden çıkarak Kuruçay Caddesi üzerinde seyreden tur minibüsü sürücüsü M.E.Y., bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs dere yatağına düştü.

YABANCI TURİSTLER VE SÜRÜCÜ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücü M.E.Y. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan M.A. ve S.E. isimli yabancı turistler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adrese ulaşan ekiplerce yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.