Sakarya'da yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi

Adapazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup, taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

Sakarya'da dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Çıracılar Caddesi üzerinde, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kısa sürede büyüyen olayda, taş ve sopalar ile birbirlerine saldıran grubu bölgeye gelen polis ekipleri ayırdı.

O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.