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    Sakarya'da yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi

    Adapazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup, taş ve sopalarla birbirine saldırdı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 15:59
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    Sakarya'da yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi

    Sakarya'da dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Çıracılar Caddesi üzerinde, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

    TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Kısa sürede büyüyen olayda, taş ve sopalar ile birbirlerine saldıran grubu bölgeye gelen polis ekipleri ayırdı.

    O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Sakarya da yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi #1

    Sakarya da yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi #2

    Sakarya da yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi #3


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