Sakarya'da yağış kazaya sebep oldu! Sürücü dakikalarca düşündü

İHA
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde talihsiz bir kaza yaşandı.
Kaza, D-100 karayolu Esentepe Mahallesi mevkiinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda yabancı uyruklu M.T. idaresindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bunun ardından kontrolden çıkan M.T. idaresindeki yabancı plakalı tır makasladı.
Ağaca çarparak durdu
Tır ağaca çarparak durabilirken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hasar gören tırın sürücüsü, devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.