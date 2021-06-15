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    Sakarya’da yaklaşık 7 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

    Geyve ilçesinde yasa dışı haşhaş ekimi gerçekleştirdiği belirlenen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Aramalarda, 65 kök çizilmiş halde toplam 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 12:27
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    Sakarya’da yaklaşık 7 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

    Sakarya’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    DRONE İLE EKİM ALANI TEPSİT EDİLDİ

    Geyve ilçesi Sekiharman Mahallesi’nde bulunan Köyaltı mevkisinde, drone ile yapılan arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

    Bir noktada haşhaş ekim alanı tespit edildi.

    Haşhaş ekili arazi ile ekim olayını gerçekleştiren şahsın, aynı mahallede ikamet eden H.Ü. olduğu tespit edildi.

    Sakarya’da yaklaşık 7 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Geyve Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan arama ve el koyma kararına istinaden, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri şahsa ait arazide aramalar yaptı.

    Boyları 50 ila 100 santimetre arasında değişen 65 kök çizilmiş halde toplam 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen H.Ü. hakkında, 3298 sayılı ‘Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanunun 4’üncü Maddesi’ suçundan işlem başlatıldı.

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