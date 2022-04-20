Sakarya’da yan bakma kavgasında 1 genç bıçakla yaralandı

Yan bakma nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklı saldırgan S.H., E.N.K.’yi yaraladı. Kavga, bekçilerin müdahalesi ile daha fazla büyümeden engellendi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinde, iki grup genç arasında çıkan yan bakma kavgasında, S.H. (20) isimli şüpheli şehrin göbeğinde elindeki bıçakla dehşet saçtı.

İHA’nın haberine göre; yaşadığı diğer gruptaki gençlere saldıran şüpheli S.H., E.N.K. (20) isimli genci yaraladı.

Bölgede bulunan bekçiler, kavgaya müdahale ederek olayın daha da büyümesinin önüne geçti.

Bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi

Bıçaklı saldırgan S.H. ekipler tarafından gözaltına alınırken, E.N.K. olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli S.H., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.