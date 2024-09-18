AA
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde Erhan ve Orhan Ç. kardeşlere ait iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden ev sakinleri hızla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Hendek ve çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DEPOYA VE AHIRA SIÇRADI
Hızla yayılan alevler, bitişikteki tek katlı depoya ve boş ahıra da sıçradı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen yangında ahşap ev, depo ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Çalışmalara Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de destek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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