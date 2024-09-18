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Sakarya'da yangın: İki katlı ahşap ev, depo ve ahır yandı

Sakarya'da yangın: İki katlı ahşap ev, depo ve ahır yandı Hendek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile depo ve ahır kullanılamaz hale geldi.