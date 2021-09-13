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    Sakarya'da yangına müdahale eden itfaiyecilere saldırı

    Sakarya'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangını söndürmek isteyen itfaiye erlerine çevredeki şahısların saldırdığı anlar görüntülendi
    • İHA
    • 13.09.2021 - 00:59
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 01:00
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    Sakarya'da yangına müdahale eden itfaiyecilere saldırı

    5 Eylül Pazar günü, Sakarya'Nın Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebeple çıkan ve kısa sürede büyüyerek geri dönüşüm fabrikasının yanındaki palet üretim tesisine de sıçrayan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

    YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, TOMA, iş makineleri ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi neticesinde yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, yangında fabrika ve tesis bölümleri ile çok sayıda plastik ve ahşap malzeme kullanılamaz hale gelmişti.

    Sakarya'da yangına müdahale eden itfaiyecilere saldırı-Video

    İTFAİYE ÇALIŞANLARINA SALDIRDILAR

    Yaşanan yangını kontrol almak isteyen itfaiye erlerine bir grup vatandaşın saldırdığı çirkin anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görevi başındaki itfaiyecilere yumruk ve tekme atan kişiler, diğer itfaiyecilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

    Sakarya da yangına müdahale eden itfaiyecilere saldırı #1

    Sakarya da yangına müdahale eden itfaiyecilere saldırı #2

    Sakarya da yangına müdahale eden itfaiyecilere saldırı #3

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