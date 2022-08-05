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    Sakarya'da yaralı sürücü telefonu bir saniye bile bırakamadı

    Kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada yaralanan kamyon Şoförünün telefonunu elinden bırakmadığı görüldü.
    • 05.08.2022 - 11:05
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    Sakarya'da yaralı sürücü telefonu bir saniye bile bırakamadı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Boztepe Çatalkaya mevkiinde kaza olayı meydana geldi.

    Murat Ü. idaresindeki tomruk yüklü kamyon, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

    Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü kamyon içinden çıkartarak güvenli bölgeye alırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

    Şoför telefonunu elinden bırakmadı

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan yaralı kamyon sürücüsünün telefonunu elinden bir saniye bile bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Sakarya da yaralı sürücü telefonu bir saniye bile bırakamadı #1

    Sakarya da yaralı sürücü telefonu bir saniye bile bırakamadı #2

    Sakarya da yaralı sürücü telefonu bir saniye bile bırakamadı #3

    Sakarya da yaralı sürücü telefonu bir saniye bile bırakamadı #4

    Sakarya da yaralı sürücü telefonu bir saniye bile bırakamadı #5


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