Sakarya'da yaralı sürücü telefonu bir saniye bile bırakamadı

Sakarya'da yaralı sürücü telefonu bir saniye bile bırakamadı

Kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada yaralanan kamyon Şoförünün telefonunu elinden bırakmadığı görüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Boztepe Çatalkaya mevkiinde kaza olayı meydana geldi.

Murat Ü. idaresindeki tomruk yüklü kamyon, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü kamyon içinden çıkartarak güvenli bölgeye alırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Şoför telefonunu elinden bırakmadı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan yaralı kamyon sürücüsünün telefonunu elinden bir saniye bile bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre; kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



