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    Sakarya'da yedek paraşüt sayesinde ölümün kıyısından döndü

    Paraşütle gökyüzünde süzülürken dengesini kaybeden ve hızla düşüşe geçen kadın, yere metreler kala yedek paraşütünü açabildi. O anlar anbean cep telefonuyla kaydedildi.
    • 29.10.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 15:24
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    Sakarya'da yedek paraşüt sayesinde ölümün kıyısından döndü

    Marmara Bölgesi'nde yer alan Sakarya'daki Serdivantepe; İstanbul, Ankara ve Bursa gibi birçok şehre olan yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile doğa tutukunlarının uğrak yerlerinden biri haline geldi.

    Serdivantepe, düzgün zemini sayesinde iniş için alverişli bir yapıya sahip olmasından kaynaklı yamaç paraşütü yapmak için ideal.

    İzmir’den Sakarya’ya gelerek eğitime katılmak isteyen ve adrenalin seven Aynur Y., paraşüt deneyimi için hazırlıklarını tamamladıktan sonra gökyüzünde süzülmeye başladı.

    Dengesini kaybedince düşüşe geçti

    Kadın havada olduğu esnada bir anda paraşüt dengesini kaybetti. Aniden gökyüzünün ortasında süzülürken düşüşe geçen kadın, yere metreler kala yedek paraşütünü açarak adeta ölümün kıyısından geri döndü.

    Sakarya'da yedek paraşüt ölümün kıyısından kurtardı VİDEO

    Korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

    Düşüş anı ve yaşanan korku dolu anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

    İHA'nın haberine göre, görüntülerde savrulan paraşütün hızla yere düştüğü anlar ve yamaç paraşütçüsünün yere metreler kala yedek paraşütü açtığı anlar yer alıyor.

    Sakarya da yedek paraşüt sayesinde ölümün kıyısından döndü #1

    Sakarya da yedek paraşüt sayesinde ölümün kıyısından döndü #2


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