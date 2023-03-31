Sakarya'da yediği pideden boğulan kişiyi kurtarmaya çalışan adam yaşananları anlattı

İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 41 yaşındaki işitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz'ın, yediği pidenin lokması soluk borusuna kaçtı.

Yılmaz, bunun ardından fenalaşarak sokaktaki aydınlatma direğine çarptı.

Yere düşen Yılmaz’ın yardımına bölge esnafı koştu.

Özel araçla Hendek Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yılmaz’ın fenalaştığını gören ve ağabeyi ile yardıma koşan Olcay Bilgin, yaşananları anlattı.

Bilgin, ‘Heimlich’ manevrası ile şahsa müdahale ettiklerini ve ağzından hamur tarzı parçaların çıktığını söyledi.

Yaptıkları müdahalenin ardından şahsın düzelmediğini belirten Bilgin, araç ile hastaneye götürdüklerini aktardı.

Soluk borusuna pide kaçan şahsı ‘Heimlich’ manevrası ile kurtarmaya çalıştıklarını aktaran Olcay Bilgin, şu şekilde konuştu:

Biz dükkanda otururken ağabeyimle beraber o kişinin buradan geçerken dengesini kaybedip aydınlatma direğine çarptığını gördük. Bir şey olduğunu anlayıp hemen ağabeyimle beraber gittik ve nefes alamadığını fark ettik.



Boğazında bir şey olabilir düşüncesiyle Heimlich manevrasını ilk önce ağabeyim yapmaya başladı, ben o arada ambulansı aradım. Daha sonra o yorulunca ben devam ettim. Ama belli bir süre sonra artık şahıs kendini saldı.



Çenesi kilitlendi, onu yere yatırıp elimle çenesini açtım, birkaç parça hamur tarzında bir şeyler çıkarttık boğazından.



Daha sonrasında müdahale etmeye çalışırken sağlıkçı olduğunu söyleyen bir ağabey geldi. O devam etti o da bayağı bir parça çıkartmış.



Ama çok fazla olduğu için nefes alamamaya devam etti şahıs, o arada ambulansı beklerken daha ağırlaştığını görünce biz hemen apar topar araca bindirdik.



Daha sonrasında şahsın kardeşi geldi olay yerine ve ağabeyimle birlikte onlar hastaneye götürdüler. Tabii hastanede müdahale etmişler ama kurtulamamış.