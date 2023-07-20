Sakarya'da yol verme meselesi: Silah sesleri yükseldi

İHA
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde silah sesleri yükseldi.
Şehrin en işlek bölgelerinden olan kavşakta iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
İki grup kavgaya tutuştu
Kısa sürede büyüyen olayda araçlarından inen 4-5 kişilik iki grup birbirine girdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ayırmak için havaya ateş açtı
Adrese ulaşan polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.
O esnada iki grup, araçlarına binerek bölgeden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.