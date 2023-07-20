Sakarya'da yol verme meselesi: Silah sesleri yükseldi Serdivan ilçesinde yol verme sebebiyle kavgaya tutuşan iki grup birbirine girerken, polisler ayırmak için havaya ateş etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Sakarya'nın Serdivan ilçesinde silah sesleri yükseldi. Şehrin en işlek bölgelerinden olan kavşakta iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki grup kavgaya tutuştu Kısa sürede büyüyen olayda araçlarından inen 4-5 kişilik iki grup birbirine girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ayırmak için havaya ateş açtı Adrese ulaşan polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. O esnada iki grup, araçlarına binerek bölgeden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.