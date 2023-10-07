Sakarya'da yola düşen lastik nedeniyle 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı Sakarya'da otoyola düşen atık lastiğe çarpıp daha sonra bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen araçlar çarptı. 9 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

DHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine gitmekte olan Ali Burak Keten yönetimindeki otomobil, bir araçtan koparak yola düşen atık lastiğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurdu.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 7 otomobil ve 1 hafif ticari araç da bariyere vuran otomobile çarptı.

9 aracın birbirine girdiği kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 yaralı

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.

Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)