Sakarya'da yola düşen lastik nedeniyle 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı
DHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine gitmekte olan Ali Burak Keten yönetimindeki otomobil, bir araçtan koparak yola düşen atık lastiğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurdu.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 7 otomobil ve 1 hafif ticari araç da bariyere vuran otomobile çarptı.

9 aracın birbirine girdiği kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 yaralı

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.

Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Atık lastik otoyolda kazaya neden oldu, 9 araç birbirine girdi; 4 yaralı #5

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)