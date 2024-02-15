Sakarya'da otobüs şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu.
Adapazarı ilçesinde otobüs durağında bekleye 36 yaşındaki Meral Genç Kolak'a, durağa yanaşmak için geri manevra yapan halk otobüsü ezdi.
Vatandaşlar yardımına koştu
Kadının otobüsün altında kaldığını fark eden sürücü otobüsü durdurdu.
Yaralanan kadının bağırışlarını duyan vatandaşlar hemen yardıma koştu.
Sağlık ekipleri ilk müdahalesini uyguladı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın altında kalan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Tedavi altına alınan Kolak'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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