Sakarya'da yorgun mermi arkadaşlarıyla çay içerken isabet etti Adapazarı'nda arkadaşlarıyla çay içerken sırtına yorgun mermi isabet eden Hakan Mutlu yaralanırken o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Hisar Sokak'ta 47 yaşındaki Hakan Mutlu, üç arkadaşıyla birlikte kafede çay içerken kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti.

Sırtından yaralanan Mutlu, acı içinde yerinden fırladı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Lütfen, silahlarla havaya ateş etmeyin"

Kendisine isabet eden mermiden önce 7-8 el silah sesi duyduğunu belirten Hakan Mutlu, “İlk başta bir şeyin beni ısırdığını sandım. Silah atışları poligonlarda yapılmalı. Bu tür olayların ülkemizde yaşanmaması gerekir. Ben bu kadar ucuz kurtulabilirdim, ama başkaları için sonuçlar daha vahim olabilirdi. Lütfen, silahlarla havaya ateş etmeyin. Bu basit bir mesele değil.

"Belki de hayatta olmayacaktım"

Videoda gözüktüğü gibi hafif eğik duruyordum, dik dursaydım zaten şu an daha büyük sorunlarla uğraşıyordum. Belki de hayatta olmayacaktım. Şu an konuşabiliyorum belki ama vücudumdaki ağrıları anlatamam. 2 gündür geçmeyen bir ateş ve kemik ağrıları var. Lütfen, havaya atış yapmasınlar. Poligonlara gitsinler, kontrollü ve güvenli yerlerde yapılmasına dikkat edelim." dedi.

"Balkona çıkamaz olduk"

Mutlu’nun annesi Yıldız Mutlu ise "Bu olayların bir an önce son bulmasını istiyorum. Artık yeter, silah seslerinden dolayı balkona bile çıkamaz hale geldik. Canımızı, sevdiklerimizi kimlere emanet edeceğiz. Kör kurşun nedeniyle oğlum az kalsın hayatını kaybediyordu. Bu olaylara bir son verilsin artık. Hala şoktayım ve kendimi toparlayamıyorum. Biricik oğluma bir şey olsaydı ne yapardım?” diye konuştu.