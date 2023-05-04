Sakarya'da yumurta çiftliğinde yangın! 8 bin 600 tavuk yandı
İHA

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan yumurta çiftliğinde çıkan neticesinde 8 bin 600 tavuk yanarak telef oldu.

Uzunalan Mahallesinde B.A. isimli kişinin kiralık olarak işlettiği yumurta çiftliğinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

8 bin 600 tavuk yandı

Ekipler, yangını güçlükle söndürürken çiftlikte bulunan 8 bin 600 tavuk yanarak telef oldu.

"Yumurta tavukları vardı, hayvanlar telef oldu"

Yangını anlatan mahalle sakini Refik Saner, "Fanların olduğu bölgeden, arkadan başladı. Sesler arka bölümden geliyordu ve daha sonrasında rüzgarın etkisiyle bir anda ileri kadar gitti. Yumurta tavukları vardı, hayvanlar telef oldu" dedi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da yumurta çiftliğinde yangın! 8 bin 600 tavuk yandı
Sakarya'da yumurta çiftliğinde yangın! 8 bin 600 tavuk yandı
Sakarya'da yumurta çiftliğinde yangın! 8 bin 600 tavuk yandı
Sakarya'da yumurta çiftliğinde yangın! 8 bin 600 tavuk yandı