Sakarya’da zincirleme kaza: Öğretim üyesi öldü

İstanbul’da doğru seyreden T.T. yönetimindeki 34 GKL 441 plakalı, A.K. yönetimindeki 34 GTA 101 ve A.D. yönetimindeki 34 BIL 810 plakalı otomobillerle yabancı plakalı bir tır, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya geçişinde birbirine girdi.
Otomobiller savruldu
Dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, otomobillerde bulunan Ahmet Kadiroğlu, Barış Erkan Yazıcı ve Tuncay Türlü yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ulaşım tek yönden sağlandı
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
Öğretim üyesi kurtarılamadı
4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Dr. Barış Erkan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazada 34 GTA 101 plakalı otomobil içerisinden ağır yaralı şekilde çıkarılan Yazıcı'nın, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olduğu öğrenildi.