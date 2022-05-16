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- Sakarya'daki ailenin mangal keyfi yangınla sonuçlandı
Sakarya'daki ailenin mangal keyfi yangınla sonuçlandı
Karasu ilçesinde bir ailenin kiracı olarak oturduğu evde yaktığı mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıya isabet etti. Çatı kısa sürede alevlere teslim olurken aile binayı terk etti.
- 16.05.2022 - 09:17
- Güncelleme : 16.05.2022 - 09:59
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, mangal keyfi yapmak isteyen aile dehşeti yaşadı.
Aziziye Mahallesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında oturan kiracı ailenin mangal yaptığı sırada, kıvılcımlar çatıya sıçradı.
Bu esnada çatı alev almaya başlarken, bina sakinleri de binayı tahliye etti.
Ekipler merdivenle su tuttu
DHA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenle binaya yaklaşıp su tutmaya başladı.
Sakarya'daki ailenin mangal keyfi yangınla sonuçlandı VİDEO
Yangın güçlükle söndürüldü
Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.