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Sakarya'daki ailenin mangal keyfi yangınla sonuçlandı

Sakarya'daki ailenin mangal keyfi yangınla sonuçlandı

Karasu ilçesinde bir ailenin kiracı olarak oturduğu evde yaktığı mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıya isabet etti. Çatı kısa sürede alevlere teslim olurken aile binayı terk etti.