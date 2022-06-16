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- Sakarya'daki baraka, alev topuna döndü
Sakarya'daki baraka, alev topuna döndü
Henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan baraka alev topuna dönerken, olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
- 16.06.2022 - 13:20
- Güncelleme : 16.06.2022 - 13:33
Sakarya’nın Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde boş bir arazide bulunan barakada yangın çıktı.
Çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Baraka adeta alev topuna dönerken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede müdahale edildi
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, barakanın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.