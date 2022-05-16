Bir ailenin 2 yıldır boş olan evinin banyo camından içeri giren kargalar, duşakabin kısmını çöp ve dallarla doldurdu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde bulunan üç katlı evde oturan Ramazan Aydın ve ailesi, iş nedeniyle iki yıl önce şehir dışına çıktı.

İHA'nın haberine göre; iki yıldır boş duran evin banyo camından giren kargalar, evin banyosunda bulunan duşakabini ağzına kadar çöp ve dallarla doldurdu.

Duşakabinin içi çalılarla doldu

Evden gelen karga sesleri sonrasında Ramazan Aydın’ın annesi Tükeziban Aydın harekete geçti.

Şehir dışındaki oğlunun evin anahtarını kendisine göndermesi neticesinde eve giren anne, banyodaki manzara karşısında şoke oldu.

Sakarya'daki ev kargaların getirdiği çöplerle doldu VİDEO



"Bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım"

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan anne Aydın, "Oğlum iki yıl önce iş için şehir dışına çıktı ve evi iki yıldır boş durumda. Banyonun havalandırma camından kargaların girip çıktığını gördüm. Üst kattan da karga sesleri geliyordu. Anahtarı istedim, kargoyla gönderdi. Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşakabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim." ifadelerine yer verdi.