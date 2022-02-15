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    Sakarya'daki hastanede husumetlisini yaralayan şahıs yakalandı

    Acil Servis önünde karşılaştığı husumetlisini elindeki silahla bacağından vuran şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 11:04
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    Sakarya'daki hastanede husumetlisini yaralayan şahıs yakalandı

    Dün gece saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde kavga çıktı.

    Aralarında daha öncesinden husumet bulunduğu iddia edilen 33 yaşındaki E.Ö. ve 30 yaşındaki U.K. isimli iki kişi, hastane bahçesinde karşılaştı.

    Tartışan kişiler arasında çıkan kavga esnasında U.K. isimli şüpheli, silah ile E.Ö.’yü bacağından yaralayarak kayıplara karıştı.

    YARALI TEDAVİYE ALINDI

    Kanlar içerisinde kalan yaralı sedye ile acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

    EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Kayıplara karışan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan U.K.’nin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Sakarya daki hastanede husumetlisini yaralayan şahıs yakalandı #1

    Sakarya daki hastanede husumetlisini yaralayan şahıs yakalandı #2

    Sakarya daki hastanede husumetlisini yaralayan şahıs yakalandı #3


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