Sakarya'daki iki araç araziye devrildi: 2 yaralı

Karasu istikametine ilerleyen iki aracın kontrolden çıkması sonucu kaza yaşandı. İki araç da araziye düşerken, 2 şoför yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Kocaali istikametinden Karasu istikametinde dehşet bir kaza yaşandı.

Seyir halinde olan K.Ş. idaresindeki 54 PL 020 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Z.K. kontrolündeki 54 SK O17 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak araziye düştü.

2 şoför yaralandı

Meydana gelen kazada otomobil şoförleri K.Ş. ile Z.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Polis, olay ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, arka arkaya olan iki otomobilin kontrolden çıkarak araziye düşmesi yer alıyor.