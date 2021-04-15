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    Sakarya'daki izolasyon malzemeleri deposunda yangın

    İzolasyon malzemelerinin olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 14:42
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    Sakarya'daki izolasyon malzemeleri deposunda yangın

    Saat 10.30 sıralarında Sakarya'daki Erenler'e bağlı Yeni Mahalle'de bulunan depoda izolasyon malzemelerinin bulunduğu bölgede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Bölgeden yükselen alev ve dumanı fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.

    DEPO ZARAR GÖRDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İzolasyon malzemeleri yanarken, depo da zarar gördü.

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