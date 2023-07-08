Sakarya'daki kadın kavgası kamerada Hendek ilçesinde birbirine giren iki kadın grubu güçlükle ayrıldı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Sakarya'da nabızlar yükseldi. Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda gergin anlar yaşandı. Kadınlar birbirine girdi Park içerisinde iki grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayı, araya giren çevredeki vatandaşlar zar zor ayırdı. O anlar kamerada Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadınlar arasında çıkan arbede ve çevredeki vatandaşların araya girerek olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.