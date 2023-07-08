Sakarya'daki kadın kavgası kamerada

İHA
Sakarya'da nabızlar yükseldi.
Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda gergin anlar yaşandı.
Kadınlar birbirine girdi
Park içerisinde iki grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir tartışma yaşandı.
Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayı, araya giren çevredeki vatandaşlar zar zor ayırdı.
O anlar kamerada
Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, kadınlar arasında çıkan arbede ve çevredeki vatandaşların araya girerek olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.