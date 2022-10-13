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- Sakarya'daki müteahhit inşaatta gezerken asansör boşluğuna düştü
Sakarya'daki müteahhit inşaatta gezerken asansör boşluğuna düştü
Kaynarca ilçesinde kendi yaptığı inşaatı turlayan müteahhit, dengesini kaybederek 2 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
- 13.10.2022 - 16:00
- Güncelleme : 13.10.2022 - 16:22
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'ndeki inşaatta korkunç bir kaza yaşandı.
Kendi yaptığı inşaatta gezinen N.A. isimli müteahhit, dengesini kaybetti.
Asansör boşluğuna düştü
Dengesini toparlayamayan müteahhit, 2 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düştü.
Bu etkiyle kafasını yere çarpan yaralıyı şans eseri arsa sahibi fark etti.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Durumun ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı N.A., hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.