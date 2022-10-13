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    Sakarya'daki müteahhit inşaatta gezerken asansör boşluğuna düştü

    Kaynarca ilçesinde kendi yaptığı inşaatı turlayan müteahhit, dengesini kaybederek 2 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
    • 13.10.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 16:22
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    Sakarya'daki müteahhit inşaatta gezerken asansör boşluğuna düştü

    Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'ndeki inşaatta korkunç bir kaza yaşandı.

    Kendi yaptığı inşaatta gezinen N.A. isimli müteahhit, dengesini kaybetti.

    Asansör boşluğuna düştü

    Dengesini toparlayamayan müteahhit, 2 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düştü.

    Bu etkiyle kafasını yere çarpan yaralıyı şans eseri arsa sahibi fark etti.

    Sakarya daki müteahhit inşaatta gezerken asansör boşluğuna düştü #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Durumun ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı N.A., hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya daki müteahhit inşaatta gezerken asansör boşluğuna düştü #2

    Sakarya daki müteahhit inşaatta gezerken asansör boşluğuna düştü #3

    Sakarya daki müteahhit inşaatta gezerken asansör boşluğuna düştü #4


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