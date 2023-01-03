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    Sakarya'daki yatak mağazasında yangın paniği

    Serdivan ilçesindeki 2 katlı yatak satış mağazası alevlere teslim olurken esnaf, ürünleri kurtarmak için mücadele etti.
    • 03.01.2023 - 14:32
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 14:41
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    Sakarya'daki yatak mağazasında yangın paniği

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde panik anları yaşandı.

    Mobilyacılar Çarşısı'nda bulunan 2 katlı yatak satış mağazasında öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

    Esnaf seferber oldu

    İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, esnaf da eşyaları dışarı çıkarmak için seferber oldu.

    2 bina zarara uğradı

    Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yanındaki 2 binada da hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya daki yatak mağazasında yangın paniği #1

    Sakarya daki yatak mağazasında yangın paniği #2

    Sakarya daki yatak mağazasında yangın paniği #3

    Sakarya daki yatak mağazasında yangın paniği #4

    Sakarya daki yatak mağazasında yangın paniği #5

    Sakarya daki yatak mağazasında yangın paniği #6

    Sakarya daki yatak mağazasında yangın paniği #7

    Sakarya daki yatak mağazasında yangın paniği #8

    Sakarya daki yatak mağazasında yangın paniği #9


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