Sakarya'daki yatak mağazasında yangın paniği

Serdivan ilçesindeki 2 katlı yatak satış mağazası alevlere teslim olurken esnaf, ürünleri kurtarmak için mücadele etti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde panik anları yaşandı.

Mobilyacılar Çarşısı'nda bulunan 2 katlı yatak satış mağazasında öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Esnaf seferber oldu

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, esnaf da eşyaları dışarı çıkarmak için seferber oldu.

2 bina zarara uğradı

Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yanındaki 2 binada da hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

































