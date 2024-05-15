Sakarya'nın en işlek caddesi boks ringine döndü Çark Caddesi’nde iki grup arasında çıkan kavgada tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu.

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İHA

Sakarya’nın en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi’nde, iki grup arasında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Yerini kavgaya bırakan tartışmada tekme, yumruk ve tokatlar adeta havada uçuştu.

Araya çevredekiler girdi

Vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

Sokağın boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki grubun kavga ettiği anlar, yere düşen bir kişiyi tarafların tekme ve yumruklarla darbetmesi yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)