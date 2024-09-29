Sakarya ilinin Erenler ilçesinde Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, akşam 19.30 sıralarında otomobili ile drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs yakalandı.
Polisten kaçamayan şahsa ceza uygulandı.
Sürücünün belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve 32 bin 233 TL de idari para cezası uygulandı.
Kavşakta otomobil drift atarken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
GÖRÜNTÜLER EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ
Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası kısa sürede tespit edildi.
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜLER
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve trafiği aksatan S.B., drift attığı 54 DD 328 plakalı BMW marka otomobil ile yakalandı.
SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONDU VE CEZA KESİLDİ
60 gün süreyle sürücü belgesi geri alınan şahsa 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.
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