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Sakarya'nın merkezinde attığı drift pahalıya patladı

Sakarya'nın merkezinde attığı drift pahalıya patladı Şehrin göbeğinde trafiği durdurarak drift atan sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve ayrıca 32 bin 233 TL ceza uygulandı.