Saldırı planlayan terörist: Polislerin bulunduğu noktayı patlatacaktım Diyarbakır ve Konya polisi tarafından düzenlenen ortak operasyonla şubat ayında Konya’da yakalanıp tutuklanan PKK/KCK’lı terörist 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek’in ifadesi ortaya çıktı. Konya’ya PKK’dan aldığı talimatla geldiğini belirten Bebek, “3-4 gün keşif yaptım. Amacım, polislerin bulunduğu noktayı patlatmaktı” dedi.

DHA

Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü bünyesinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösteren Gülda Bebek adlı teröristin, 2022'de sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği bilgisini aldı.

Teröristin, Konya'nın Meram ilçesindeki bir adreste gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği saptandı.

23 Şubat'ta enselendi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adrese, operasyon yapıldı.

'Xweza Lilaw' kod adlı terörist, 23 Şubat akşamı yakalandı.

PKK'lı kadın teröristin adresinde yapılan aramada ise 9 milimetre tabanca ve 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanılan lehim makinesi, ampermetre, küçük elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve pil blokları ele geçirildi.

Taksim saldırısının aynısını yapacaktı

Teröristin, geçen yıl kasım ayında, İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzerini gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi.

Bebek, Diyarbakır'da çıkarıldığı mahkemede, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Terörist Bebek’in adliyede verdiği ifadede 2022'de İran'dan, Türkiye'ye gelmeden 3 gün önce bir örgüt mensubunun yanına gittiğini, bu kişinin Konya'daki bir örgüt mensubu aracılığıyla kendisine kalacak yer ayarladığını aktardı.

Bebek, şunları söyledi:

Türkiye'ye nasıl girdiğini anlattı

Tanıştırıldığım bir terör örgütü mensubuyla kaçakların arasına karıştık. Yasa dışı yollarla İran'dan Van'a, oradan da Konya'ya geçeceğim söylendi. Geçen yıl ağustos ayında sınırı geçtik. Sabaha kadar yürüdük. Bir dere yatağında mültecilerle ve kaçakçılık yapan kişilerle buluştuk. Burada bir minibüse binerek Van'a geldik. İran'da kalacak yer bulma konusunda tanıştığım kişi, beni alarak bir rezidansa getirdi. Birkaç gün burada kaldıktan sonra bu kişi bana Suriye uyruklu olduğuma dair sahte bir kimlik ayarladı. Daha sonra minibüsle Konya'ya geldim. Konya'da başka bir örgüt mensubuyla sosyal medyadan iletişime geçtim. Bu kişi beni sonradan yakalandığım apart eve yerleştirdi. Bu kişiyle beraber, bir ay boyunca burada kaldım.

Bir müddet çıkmadı, kendini öğrenci gibi tanıttı

Irak'ın Gara bölgesinde kaldığı dönemde metal varil ile patlayıcı hazırlama eğitimi aldığını ifade eden Bebek, şöyle devam etti:

PKK, beni Konya'da eylem yapmam için gönderdi. Konya'ya geldiğimde bir müddet evden çıkmadım. Binadakiler beni öğrenci olarak biliyordu. Benimle evde kalan örgüt mensubuyla patlayıcının devresini hazırladık. Daha sonra Konya'da keşif yapmak için dolaşmaya başladım. Haritalar uygulamasından şehrin farklı noktalarına bakıp, tanımaya başladım. Şehir merkezinde gezerken bir çarşının girişinde bekleyen polisleri gördüm. Bu polislerin çarşı içindeki devriyeden sonra çarşının girişine gelerek, ayakta beklediklerini gördüm.

"3-4 gün boyunca polislerin bulunduğu bu yere gelip keşif yaptım"