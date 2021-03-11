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- Salih Memişoğlu'na silahlı saldırı yapanlar yakalandı
Salih Memişoğlu'na silahlı saldırı yapanlar yakalandı
Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde, Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüphelinin de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı.
- DHA
- 11.03.2021 - 09:12
- Güncelleme : 11.03.2021 - 10:01
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö'nün yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı Mustafa Ö.'nün de içinde bulunduğu 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
CİNAYET SİLAHI DA ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın da ele geçirildiği öğrenildi.