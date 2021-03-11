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Salih Memişoğlu'na silahlı saldırı yapanlar yakalandı

Salih Memişoğlu'na silahlı saldırı yapanlar yakalandı

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde, Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüphelinin de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı.