Euro
8.9337
-0.25%
Dolar
7.4814
-0.31%
Altın
416.7
0.23%
Borsa
1.576
0.72%
Bitcoin
417.936
0.94%
EXEN Coin
15.46
-1.84%
7ºC
İstanbul
Yağmur 7 C

    Salih Memişoğlu'na silahlı saldırı yapanlar yakalandı

    Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde, Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüphelinin de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Salih Memişoğlu'na silahlı saldırı yapanlar yakalandı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö'nün yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı Mustafa Ö.'nün de içinde bulunduğu 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

    CİNAYET SİLAHI DA ELE GEÇİRİLDİ

    Şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın da ele geçirildiği öğrenildi.

    Salih Memişoğlu na silahlı saldırı yapanlar yakalandı #1

    Salih Memişoğlu na silahlı saldırı yapanlar yakalandı #2

    Salih Memişoğlu na silahlı saldırı yapanlar yakalandı #3

    Salih Memişoğlu na silahlı saldırı yapanlar yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir