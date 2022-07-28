Bir düğün konvoyunda drift yapan 2 araç sürücüsüne, toplam 22 bin 120 TL ceza kesildi. Şoförlerin kullandığı araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

Drift yaparak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan kişilere ceza yağmaya devam ederken, benzer bir ihbar da Samsun'dan geldi.

Bir düğünde gelin alma merasimi sonrasında şahıslar, konvoyun önüne geçerek drift attı.

O anlar kaydedildi

O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Samsun'da düğün konvoyunda drift kamerada VİDEO



Sürücüler yakalandı

Görüntüler üzerine Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; yürütülen çalışma neticesinde yakalanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı ve adli yönden tahkikat başlatıldı.

Sürücülere ceza yağdı

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "25 Temmuz günü akşam saatlerinde İlkadım ilçemize bağlı Kışla Mahallesi Gebi Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren iki aracın sürücüsü, ekiplerimiz tarafından yürütülen araştırma neticesinde tespit edilerek yakalanmış, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve diğer sürücülerin hayatını riske atmaktan, gerekli cezai işlem uygulanmış olup, adli yönden tahkikat devam etmektedir.

Ayrıca; kırmızı Tofaş sürücüsü S. A.'ya 9 bin 125 TL drift atmaktan idari para cezası uygulanarak, 60 gün ehliyetine el konuldu ve 60 gün süresince aracı trafikten men edildi.

Beyaz Tempra sürücüsü K.T'ye 12 bin 995 TL drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulanarak, 60 gün süresince aracı trafikten men edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan, benzeri olaylara bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem tatbik edilecek ve adli süreç tavizsiz yürütülecektir." denildi.









