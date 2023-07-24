Samsun akrabalar araasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı Samsun'da husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

DHA

Samsun'un Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'nde akraba olan husumetli iki aile arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada Dursun K., Hasan K. ve Mustafa K., birbirlerine tabancalarla ateş etti.

3 kişi de aldıkları kurşun yarası ile kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

1 kişi hastanede can verdi

Yaralılardan Mustafa K. ve Hasan K., Bafra Devlet Hastanesi'ne; Dursun K. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Hasan K.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.