Samsun akrabalar araasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
DHA

Samsun'un Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'nde akraba olan husumetli iki aile arasında çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada Dursun K., Hasan K. ve Mustafa K., birbirlerine tabancalarla ateş etti.

3 kişi de aldıkları kurşun yarası ile kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

1 kişi hastanede can verdi

Yaralılardan Mustafa K. ve Hasan K., Bafra Devlet Hastanesi'ne; Dursun K. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Hasan K.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.