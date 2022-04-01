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    Samsun-Ankara karayolunda zincirleme kaza

    Ankara karayolunda 2'si kamyon 6 araba çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı da tek şeritten sağlandı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 17:47
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    Samsun-Ankara karayolunda zincirleme kaza

    Samsun'dan Ankara yönüne giden otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobille çarpıştı.Arkadan gelen 2’si kamyon, 6 araç daha kazaya karıştı.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, kamyonlardan birinin kasasındaki buğdaylar yola döküldü.

    8 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

    Kaza nedeniyle kapanan kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

    ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

    Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tek şeritten sağlandı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza -1

    Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza -2

    Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza -3

    Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza -4

    Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza -5

    Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza -6

    Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza -7


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