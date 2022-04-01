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Samsun-Ankara karayolunda zincirleme kaza
Ankara karayolunda 2'si kamyon 6 araba çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı da tek şeritten sağlandı.
- DHA
- 01.04.2022 - 17:47
Samsun'dan Ankara yönüne giden otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobille çarpıştı.Arkadan gelen 2’si kamyon, 6 araç daha kazaya karıştı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, kamyonlardan birinin kasasındaki buğdaylar yola döküldü.
8 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Kaza nedeniyle kapanan kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ
Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tek şeritten sağlandı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.