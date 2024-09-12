Samsun Kızılırmak'ta kadın cesedi bulundu Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde bulunan cesedin 76 yaşındaki Hacer Ozan'a ait olduğu belirlendi.

DHA

Samsun Kızılırmak Nehri'ne fotoğraf çekmek için gelen bir kişi, suda ceset gördü ve durumu ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatılırken, Muhittin Ozan nehirde bir ceset bulunduğunu duyunca polise gitti.

"EŞİM EVE DÖNDÜ AMA.."

"Eşimle alışverişe çıktım. O eve erken döndü. Ben de daha sonra eve gidince eşimi göremedim, aradım ulaşamadım. Haberlerde bir kadın cesedi bulunduğunu öğrenince geldim" diyen Muhittin Ozan, cesedi teşhis etti. Cesedin Muhittin Ozan'ın eşi Hacer Ozan'a ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, kadının ölüm nedeninin henüz belirlenmediği ve otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)