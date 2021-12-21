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    Samsun merkezli bahis operasyonu:14 gözaltı

    5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şahısla birlikte 17 bin lira, polis ekiplerince ele geçirildi.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 13:13
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    Samsun merkezli bahis operasyonu:14 gözaltı

    Samsun'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 aylık gizli çalışmalar sonrasında yasa dışı bahis oynatıcılarının tüm hareketlerini anlık takibine aldı.

    Bu sabah ise Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sinop illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    14 GÖZALTI

    Operasyonda N.Y., S.C., B.A., S.A., A.G., V.Y., A.C., G.Ü., N.B., B.A., E.D., M.Y.T., A.G. ve B.K., gözaltına alındı.

    BANKA HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

    Siber polisi, lüks hayat yaşayan şüphelilerin herhangi bir işte çalışmadıklarını, onlarca bankada yıllık 10 milyon para hareketlerinin olduğunu ortaya çıkardı.

    YASA DIŞI BAHİS OYNADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

    Şüphelilerin internet yoluyla ve sair suretiyle erişim sağlanan yurt dışı menşeli yasa dışı bahiste bayilik alarak yasa dışı site aracılığıyla bahis oynattıkları ve bu yolla haksız maddi kazanç elde ettikleri tespit edildi.

    17 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

    Gözaltına alınanlarla birlikte 4 adet silah, 25 adet fişek, 17 bin lira para, çok sayıda senet ve banka kartlarıyla dijital materyaller ele geçirildi.

    Şüphelilerin soruşturması devam ediyor.

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