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    Samsun merkezli Interpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu

    Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir İl Emniyet Müdürlükleri ve İnterpol Daire Başkanlığı ile koordineli yapılan oto kaçakçılığı operasyonunda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:53
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    Samsun merkezli Interpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, oto hırsızlığına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Ekipler, “resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgeyi yok etme bozma veya gizleme” suçlarıyla ilgili bu sabah 4 ilde, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

    INTERPOL'LE KOORDİNELİ ÇALIŞMA

    Yapılan çalışmalarda, Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İnterpol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak, 4 ayrı eylemde 10 şahsın yakalanmasına yönelik 10 ikamet, 5 iş yeri olmak üzere, toplamda 15 adreste, eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Samsun merkezli Interpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu #1

    ELE GEÇİRİLEN ARAÇLAR

    Ev ve iş yeri aramalarında 72 adet numaratör, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 19 fişek, 1 adet şasi numaraları silinmiş Connect marka hafif ticari araç, 1 adet dosya kapsamında bulunan, yanmış olan, change(değiştirmek) yapılmak üzere şasi kısmı kesilen, Kocaeli’ne gönderilen Toyota marka aracın kupa arka kısmı, 1 adet şasi kısmı görünüş itibariyle işlem görmüş Renault Europa marka otomobil, 1 tanesi yanmış olan numaraları tespit edilemeyen toplamda 4 adet araç motoru, 2 adet araç boya faturaları bulunan koçan, 1 adet numarası silinmiş Honda marka araç motoru, 1 adet Ford marka araca ait numaraları herhangi bir araca çıkmayan araç motoru ve buna bağlı şanzıman ele geçirildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Konuyla ilgili olarak soruşturmaya devam ediyor.

    Samsun merkezli Interpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu #2

    Samsun merkezli Interpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu #3

    Samsun merkezli Interpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu #4

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