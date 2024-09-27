Samsun mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü bulundu Çarşamba ilçesinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bir operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden aktarmalı olarak gelen İran uyruklu Matin M.'yi takibe aldı.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ BULUNDU

Uçaktan iner inmez gözaltına alınan Matin M., hastaneye sevk edildi ve burada tomografi çekildi. Yapılan incelemede, mide ve bağırsaklarında yabancı maddeler tespit edildi. Tıbbi müdahale sonrası şüphelinin vücudundan 10 kapsül içinde toplam 191,18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.