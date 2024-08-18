Samsun'a kamp yapmaya giden genç denizde boğuldu Çorum'dan arkadaşlarıyla birlikte Samsun'a giderek sahilde kamp kuran 19 yaşındaki Metehan Gümüş, sabah saatlerinde girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

DHA

Çorum'da yaşayan 19 yaşındaki Metehan Gümüş, arkadaşlarıyla birlikte bir tatil planladı.

Samsun'a gitmek için yola çıkan 5 genç, Atakum sahiline kamp kurmaya karar verdi.

HEP BERABER DENİZE GİRDİLER

Çadırlarını kuran Metehan Gümüş, Yasin Öncel, Eren Kolcu ve kardeşi A.K. ile Mehmet Tarık Koçyiğit, sabah saatlerinde yüzmek için İncesu Plajı'nda denize girdi.

METEHAN GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre sonra Metehan Gümüş'ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, dalgıç polis, itfaiyeye bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmalar sonucu ekipler, Gümüş'ü bilinci kapalı bir şekilde denizden çıkardı.

İlk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gümüş, kurtarılamadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)