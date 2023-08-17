Samsun'a tatile gelen genç serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi Tatil için Samsun'a gelen ve serinlemek için girdiği denizde kaybolan genç, dalgıçlar tarafından bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, serinlemek için göl ve denizleri tercih ediyor. Dikkatsiz ve acemi yüzücüler ise boğulma olaylarına sebebiyet veriyor. Ankara'nın Atakum ilçesinde 15.45 sıralarında 3 arkadaşı ile birlikte tatil yapmak Samsun’a gelen Berkant Yumuşak (22), serinlemek için denize girdi Bunun ardından denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 20 dakika sonra bulundu Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları sevk edildi. Yaklaşık 20 dakika boyunca suda aranan genci bir süre sonra vatandaşlar su üzerinde fark etti. Hastaneye kaldırıldı Sudan kıyıya çıkarmak için Emniyet ve Sahil Güvenlik dalgıçları adeta zamanla yarıştı. Sudan çıkartılan gence, sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, yaşam mücadelesi veriyor.