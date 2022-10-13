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    Samsun'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 8 gözaltı

    Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce yürütülen operasyonda, bir evde yetiştirilen 9 kilo 975 gram uyuşturucuya el konurken, 8 kişi de gözaltına alındı.
    • 13.10.2022 - 15:21
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    Samsun'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 8 gözaltı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

    Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda, uyuşturucu imalathanesine çevrilen ev incelendi.

    Uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptığı bilgileri bulunan şahısların ikametlerinde detaylı arama yapıldı.

    9 kilo esrar ve hassas teraziye el konuldu

    Yapılan aramaalrsa 9 kilo 975 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

    8 kişi gözaltında

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Samsun da 10 kilo esrar ele geçirildi: 8 gözaltı #1

    Samsun da 10 kilo esrar ele geçirildi: 8 gözaltı #2

    Samsun da 10 kilo esrar ele geçirildi: 8 gözaltı #3


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