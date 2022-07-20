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    Samsun'da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Emine Nur Ayhan'ın cesedi, Yeşilırmak'ta bulundu.
    • 20.07.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 14:23
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    Samsun'da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı

    Samsun'da otizmli Emine Nur Ayhan için ailesinin 7 Temmuz'da yaptığı kayıp ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonuçlandırıldı.

    5 kilometre uzaklıkta bulundu

    Jandarma asayiş timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) istihbarat timleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin iz takip ve kadavra köpekleriyle katıldığı aramalarda, kayıp çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilırmak Nehri kenarındaki bataklıkta, kadavra köpeği yardımıyla ulaşıldı.

    AA'nın haberine göre, Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan Emine Nur Ayhan'ın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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    Samsun da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı #2

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    Samsun da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı #6

    Samsun da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı #7


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